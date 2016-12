Asa arata TERORISMUL in Rusia! Un sofer beat a intrat cu Lada in aeroport si a facut prapad! VIDEO

Un sofer beat a incercat sa fuga de politie si a ajuns cu masina in aeroportul din Kazan!

Rusii au fost ingroziti de un sofer care incerca sa fuga de politie. Aflat in parcarea aeroportului, soferul speriat de politistii de pe urmele sale a intrat cu masina direct in terminalul aeroportului. Dupa o cursa desprinsa parca din filmele cu Bennyy Hill, soferul a fost prins si arestat. Politistii au gasit asupra lui si aproape 4 grame de marijuana. Soferul turbulent in varsta de 40 de ani a fost condamnat imediat la 15 zile de detentie administrativa.

Oficialii aeroportului au declarat ca pagubele se ridica la 6 milioane de ruble, adica 100.000 de dolari!