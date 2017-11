Wozniacki are in sfarsit succes in dragoste!

Caroline Wozniacki este una dintre cele mai sexy jucatoare de tenis din lume. Daneza a avut insa o viata sentimentala agitata, dar lucrurile incep sa ii mearga din ce in ce mai bine.

Aceasta a fost aproape sa se marite in 2014 cu Rory Mcilroy, jucator nord irlandez de golf, insa totul s-a sfarsit cu o drama, daneza fiind parasita "la altar" de acesta.

Wozniacki a anulat nunta si si-a refacut viata, iar acum traieste o adevarata poveste de dragoste alaturi de jucatorul NBA, David Lee.

Cei doi se vor casatori in 2018, dupa ce Caroline a spus DA in acest weekend, atunci cand David a cerut-o de sotie. Jucatoarea de tenis a postat imaginea pe twitter iar fanii s-au bucurat pentru ea.

She said yes!!! So thrilled to be engaged to my soulmate!!! ❤️???? pic.twitter.com/8Xltz5GeJc — David Lee (@Dlee042) November 3, 2017

Happiest day of my life yesterday saying yes to my soulmate❤️???? @Dlee042 pic.twitter.com/TwDPJjoabA — Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) November 3, 2017