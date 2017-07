A invatat sa mearga pe motocicleta inainte de a pasi in picioare. VIDEO GENIAL: ce reuseste sa faca acest pusti

Urmasul lui Valentino Rossi a fost descoperit in America. E un pusti minune de doar 4 ani.

Copilul minune din California a invatat sa zboare cu motocicleta inainte sa mearga. Are 4 ani si face deja asta de 2 ani. Parintii lui au cumparat o casa de vacanta in padure si acolo pustiul se antreneaza ca sa ajunga campion mondial. Tatal sau nu-l scapa nicio clipa din ochi. Familia din California are si un baiat mai mic, pasionat si el de motoare.