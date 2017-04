A fost descoperita "noua" CEA MAI BATRANA FEMEIE de pe planeta. Cati ani are si care e secretul ei

Marti, 18 aprilie, la ProTV: Real Madrid - Bayern Munchen, returul sferturilor de finala ale UCL Rezumatele meciurilor se vad in fiecare seara de UCL la Sport.ro, de la 23:50

Cea mai batrana femeie din lume pana acum doua zile a fost italianca Emma Morano. Aceasta a incetat din viata la 117 ani si jumatate, fiind ultimul om al planetei care a trait in trei secole: XIX, XX si XXI.

Emma Morano se nascuse la 29 noiembrie 1899, in nordul Italiei.

Aceasta a atribuit longevitatea ei pe seama dietei pe care a tinut timp de 90 de ani. Aceasta spunea ca manca trei oua pe zi, dintre care doua crude.

Emma Morano a avut opt copii!

O femeie din Jamaica, "noua" cea mai batrana din lume

In urma mortii Emmei Morano, cea mai batrana femeie din lume a devenit Violet Brown, originara din Jamaica. Aceasta s-a nascut la 10 martie 1900!

Informatia a fost facuta publica de prim ministrul Jamaicai, Andrew Holness.

Cand a implinit 110 ani, Violet Brown spunea: "Am 110 ani, dar nu ma simt nici pe departe atat de batrana".

Violet Brown spune ca mananca mult peste, dar si carne de vita. Ea nu mananca porc ori carne de pasare.

