A fost candva Gladiatorul! Russel Crowe nu mai arata deloc asa, la 52 de ani. Transformarea actorului: FOTO

In urma cu 17 ani il aducea la viata pe Maximus Decimus Meridius si castiga o statueta Oscar pentru acest personaj. Astazi, la 52 de ani, Russel Crowe e departe de acea forma fizica pe care o avea in Gladiatorul.

Miercuri, 29 martie, in direct la PRO TV, 21:30: CSU Craiova - Dinamo! Joi, 30 martie, live la Sport.ro, 21:00: Viitorul - Astra!

Russel Crowe, actor cu un CV impresionant, precum si cu o statueta Oscar in vitrina, a implinit 52 de ani. Neozeelandezul, care in urma cu multi ani juca in Gladiatorul, O minte sclipitoare (A Beautiful Mind) ori Renascut din Cenusa (Cinderella Man), se pregateste acum prentru premiera noului film Mumia.

De asemenea, Russel Crowe ar putea fi protagonistul unei reveniri formidabile pentru fanii filmului Gladiatorul, presa din SUA notand ca exista discutii pentru un sequel regizat de Ridley Scott.

Pana sa il aduce din nou la viata pe Maximus Decimus, Russel Crowe va trebui, insa, sa treaca printr-o transformare radicala. In ultimele luni, actorul s-a ingrasat enorm.

Acesta a fost surprins in timpul unei iesiri cu familia si prietenii. Imbracat lejer, acesta a iesit sa se joace cu mingea de rugby, obosind destul de rapid.

FOTO: matrixpictures.com.uk