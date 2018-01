Toata Romania vede Romania! Traim sarbatoarea fotbalului: UEFA Euro 2018 se vede INTEGRAL in direct la PRO X! Cu cine suntem in grupa si programul meciurilor

Campionatul european de fotbal in sala incepe pe 30 ianuarie.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal! 13 februarie, 21:45 Juventus - Tottenham

Romania pleaca cu ganduri mari in Slovenia, acolo unde va avea loc, in perioada 30 ianuarie - 10 februarie, campionatul european de futsal, competitie organizata de UEFA.

Participa 12 echipe, care au fost repartizate in patru grupe. Romania face parte din grupa C, alaturi de Portugalia si Ucraina.

Meciurile Romaniei din grupa se joaca pe 31 ianuarie, cu Portugalia, si pe 2 februarie, cu Ucraina.

Toate partidele de la Euro, nu doar cele ale Romaniei, vor fi transmise in direct de PRO X.

De ce merita sa te uiti la UEFA Euro 2018

Avem toate motivele sa fim optimisti! Romania are o echipa buna, in crestere, si revine in elita fustal-ului dupa ce a ratat calificarea la precedenta editie, in 2016. Romania s-a calificat de 4 ori la Euro, din cele 10 editii de pana acum, iar cele mai bune performante au fost realizate in 2012 si 2014 - prezenta in sferturile de finala.

In primul meci din grupa, cu Portugalia, ne intalnim cu Ricardinho, care e un fel de Messi si Ronaldo la un loc pentru fotbalul in sala :)

Toate meciurile se joaca la Ljubljana, intr-o sala ultra moderna, de 12.500 de locuri. Partidele sunt sold-out, atmosfera va fi electrizanta!

Spania, campioana editiei precedente, e cea mai buna nationala la futsal, cu 7 trofee cucerite pana acum, din 10 posibile. Italia a castigat Euro de doua ori, in 2003 si 2014, iar Rusia si-a adjudecat un trofeu, in 1999.

Futsalul e definitia pura a sloganului "Bucurati-va de fotbal!"

Iata componenta grupelor:

GRUPA A

1. Slovenia

2. Italia

3. Serbia

GRUPA B

1. Rusia

2. Kazakhstan

3. Polonia

GRUPA C

1. Portugalia

2. Ucraina

3 Romania

GRUPA D

1. Spania

2. Azerbaijan

3. Franta

Din grupe se califica mai departe, in sferturi, primele doua echipe.

LOTUL ROMANIEI

Portari:

Vlad Iancu (Informatica Timișoara)

Petrisor Tonita (Autobergamo Deva)

Andrei Grigoras (FK Odorheiu Secuiesc)

Jucatori:

Robert Florin Matei(Autobergamo Deva),

Cristian Matei(Autobergamo Deva),

Adrian Panzaru(Autobergamo Deva),

Paulo Ferreira(Autobergamo Deva),

Mimi Stoica(Autobergamo Deva),

Alpar Csoma(Autobergamo Deva),

Florin Ignat (Autobergamo Deva),

Savio Valadares (Informatica Timisoara),

Felipe Oliveira (Informatica Timisoara),

Szocs Laszlo (FK Odorheiu Secuiesc),

Octavian Cires (CS United Galati),

Emil Raducu (Luxol - Malta)

Antrenor:

Robert Lupu (Timisoara)

Cateva date despre jucatorii nostri

Robert si Cristi Matei sunt frati si joaca impreuna atat la echipa de club cat si la nationala. Tatal lor, Stefan Matei a castigat Cupa Romaniei din 1995 cu Petrolul Ploiesti . Cei doi au fost colegi la echipa de club cu antrenorul nationalei, Robert Lupu. Tatal lor venea la meciuri sa ii vada, iar cand jucau prost ii striga din tribuna antrenorului sa ii scoata de pe teren ca nu sunt buni, si ii incurca pe ceilalti.

Emil Raducu este singurul stranier din lot si joaca in Malta. Este capitanul nationalei si joaca in Champions League intr-o echipa plina de brazilieni pe modelul Sahtiorului.

Alpar Csoma si Szocs Laszlo sunt maghiari si joaca pentru nationala Romaniei. Primul a avut ruptura de ligaminte incrucisate la ambii genunchi, in timp ce Szocs este cel mai talentat jucator pe care zona Harghitei l-a dat Romaniei in istorie

Valadares este cel mai bun jucator din campionatul Romaniei. Ricardinho, de la adversara din primul meci, Portugalia, este "Messi din futsal". Pe logica asta, Valadares e un fel de "Ricardinho al Romaniei" :)