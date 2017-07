Un englez e rege in Le Tour. Froome e castigator virtual al Turului Frantei, pentru a patra oara; Bodnar a castigat etapa

Maciej Bodnar a castigat penultima etapa a Turului Frantei; Froome si-a consolidat prima pozitie in clasamentul general.

Ciclistul polonez Maciej Bodnar (Bora-Hansgrohe) a castigat, sambata, etapa a 20-a, penultima a Turului Frantei, un contratimp individual pe distanta de 22,5 kilometri, desfasurat la Marsilia.

Pe locul doi s-a clasat polonezul Michal Kwiatkowski (Sky), iar pozitia a treia a fost ocupata de britanicul Christopher Froome (Sky).

Froome si-a consolidat pozitia de lider in clasamentul general inaintea ultimei etape, care va avea loc duminica, pe distanta de 103 kilometri, intre Montgeron si Paris.

Christopher Froome nu a castigat in actuala editie a Turului Frantei nicio etapa. El s-a impus in Turul Frantei in 2013, 2015 si 2016.