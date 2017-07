Un proiect de viitor sau cel mai mare vis al lui Gica Hagi: cum a ajuns de la Academie la titlul de campion!

FC Viitorul, echipa antrenata si patronata de Gheorghe Hagi, a reusit o performanta istorica si a devenit campioana Romaniei in 2017, la doar sapte ani distanta de la ziua in care clubul s-a infiintat, iar echipa a jucat primele meciuri in Liga III.

"Viitorul e o echipa care antreneaza doar fotbal si niciodata nu se abate de la fotbal, asta e extraordinar. Echipa are niste principii de la care nu are voie sa se abata nimeni. Totul iti e explicat foarte clar inainte de fiecare joc, fiecare jucator stie ce are de facut si cred ca numai asa poti face performanta in sport. Stim cu totii unde a jucat Hagi si la ce nivel a facut performanta. El a venit cu spiritul celor de acolo, care sunt niste campioni. Lucrul acesta ni l-a transmis, in primul rand, fiecaruia: ca trebuie sa fim cei mai buni, ca suntem cei mai buni. E foarte exigent, are principiile lui, de la care nu avem voie sa ne abatem. Lucram foarte mult la antrenamente, pana reusim sa le invatam", a declarat fostul mijlocas FC Viitorul, Nelut Rosu, pentru lead.ro.

Sezonul 2012/2013, intrarea in Liga I

In chiar primul an al existentei sale pe prima scena fotbalistica a tarii, FC Viitorul a uimit Liga I. Cu cea mai frageda medie de varsta a campionatului (21.6 ani), Viitorul a inregistrat victorii de rasunet in fata granzilor campionatului: 1-0 contra campioanei CFR Cluj, 5-2 cu Steaua si 3-2 cu Dinamo. Meritele au fost cu atat mai mari cu cat toate aceste victorii au fost inregistrate in deplasare. Rezultatele nu puteau trece neobservate de selectionerul din acea vreme, Victor Piturca, acesta convocandu-i in anturajul lotului national pe Aurelian Chitu, Denis Alibec, Alexandru Buzbuchi si Mihai Balasa. FC Viitorul a continuat sa promoveze tinere talente, iar scopul pentru care a fost creata echipa, anume vanzarea de jucatori, a fost atins. Astfel, Gabriel Iancu a ajuns in curtea Stelei, Aurelian Chitu a fost transferat in Franta la Valenciennes, iar Mihai Balasa si Ionut Vina au ajuns la AS Roma. In plus, FC Viitorul l-a readus in fotbalul de mare performanta pe Denis Alibec, atacantul constantean ajungand la Bologna dupa un sezon remarcabil in tricoul Viitorului.

Sezonul 2013/2014

La al doilea sezon petrecut in Liga I, FC Viitorul a reusit un parcurs bun si a incheiat campionatul Ligii I pe pozitia a 12-a. FC Viitorul a avut cel mai tanar lot dintre cele 18 competitoare, pe parcursul campionatului evoluand in prima liga 14 jucatori proveniti din propria Academie. FC Viitorul a devenit si echipa care a dat cel mai tanar debutant din intreaga istorie a echipei nationale a Romaniei. La doar 16 ani si 10 luni, Cristian Manea a debutat pentru nationala Romaniei, evoluand pe intreaga durata a celor 90 de minute in amicalul contra Albaniei (31 mai 2014, 1-0pentru Romania).

Sezonul 2014/2015

La al treilea sezon petrecut pe prima scena fotbalistica a tarii, FC Viitorul a reusit un parcurs bun si a incheiat campionatul Ligii I pe pozitia a 11-a. Din nou, FC Viitorul a avut cel mai tanar lot dintre cele 18 competitoare, pe parcursul campionatului evoluand in prima liga 19 jucatori proveniti din propria Academie! Din etapa a 8-a banca tehnica a echipei a fost preluata de Gheorghe Hagi, care a asigurat un final linistitor de campionat. Mai mult, FC Viitorul a fost foarte aproape de a obtine un loc de Cupa UEFA. In ultima etapa a sezonului 2014/2015

Sezonul 2015/2016

Abia la capatul celui de-al patrulea sezon petrecut in Liga I FC Viitorul a reusit sa se califice in cupele europene. Aliniind din nou cel mai tanar lot din Liga I, formatia antrenata de Gheorghe Hagi a reusit sa se califice in Play-Off si a incheiat campionatul pe locul 5 obtinand calificarea in Europa League! Aventura europeana a fost scurta insa extrem de benefica pentru tinerii jucatori ai Viitorului, care au fost eliminati in turul al II-lea preliminar de Gent.

Un vis devenit realitate

FC Viitorul este echipa Academiei de Fotbal "Gheorghe Hagi" si a fost infiintata pentru a oferi continuitate intr-un mediu profesionist copiilor care termina junioratul. In sezonul 2009/2010 echipa promoveaza in Liga a II-a, iar in campionatul 2011/2012 promoveaza in Liga I a Campionatului National de Fotbal. De la promovarea in Liga I si pana in prezent, echipa de seniori a Academiei Hagi si-a urmarit obiectivul propus, astfel ca aproximativ 70% dintre componentii echipei de seniori provin din propria Academie.Din toamna anul 2014 Gheorghe Hagi ocupa functia de manager tehnic al echipei FC Viitorul. Clubul FC Viitorul a avut cea mai mare ascensiune din istoria sa de la momentul implicarii directe a lui Gheorghe Hagi.

Cum se vede Academia Gheorghe Hagi

Complexul Sportiv este amplasat in nordul orasului Constanta, pe centura ce leaga orasul de localitatea Ovidiu. Se intinde pe o suprafata de 7 ha si are in componenta 8 terenuri de fotbal, birouri, hotel, vestiare si diverse corpuri cu functii specifice. Stadionul principal are o capacitate de 4500 de locuri. In prezent, complexul este cel mai mare proiect din sud-estul Europei.

Care este reteta succesului?

Multa munca, un plan bun de antrenament si o mentalitate puternica.

