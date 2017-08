Din secretele celei mai FIT femei din lume. Anca Bucur, o romanca aflata in elita fitness-ului mondial: ”Sportul e sacrificiu. Dar fiecare sacrificiu merita"

Anca Bucur a fost desemnata pentru a cincea oara regina fitness-ului mondial. Romanca de 30 de ani a castigat inca un titlu Miss Fitness Universe, Pro Division, la Miami, in Statele Unite “Sportul e sacrificiu si determinare, dar fiecare sacrificiu, cat de mic sau cat de mare, merita”, spune ea.

Continut: Anca Bucur este romanca ce a cucerit lumea fitness-ului profesionist. Fosta gimnasta, ea este acum considerata a fi cea mai “fit” femeie din lume. Iar titlurile sunt un argument cat se poate de puternic, pentru ca Anca si-a adjudecat cinci trofee Miss Fitness Universe participand de opt ori pana acum la aceasta competitie ce reuneste anual sportivi profesionisti din intreaga lume.

Anca nu este doar o sportiva desavarsita. Este un om frumos, care crede ca visurile trebuiesc urmate si indeplinite. A devenit un model pentru cei din jurul ei, iar ea impartaseste din cunostintele acumulate elevilor pe care ii are in Romania.

Ajunsa la cea mai buna versiune a sa, frumoasa sportiva recunoaste ca performanta vine in urma multor sacrificii, dar ii incurajeaza pe toti oamenii sa caute sa isi imbunatateasca conditia fizica: “Sportul e sacrificiu. Dar un sacrificiu care merita pe deplin”, spune ea.

Multipla campioana a vorbit intr-un interviu acordat Sport.ro despre performanta, dar si despre “secretele” care ne pot face mai buni pe fiecare dintre noi.

Incotro merge Anca Bucur, cea mai “fit” femeie din lume, dupa al 5-lea titlu?

“Pentru mine, acest titlu este o realizare imensa. Dar raman aceeasi Anca, inca nu s-au schimbat asa de multe. si eu astept cu nerabdare sa vad ce mai urmeaza. Este o mare bucurie sa aduc trofeul acasa pentru a 5-a oara, e o realizare pe care mi-am propus-o, e ceva fantastic”, spune Anca Bucur.

ti-ai dedicat viata sportului, iar acum culegi roadele. Ai avut si perioade grele?

“Sacrificii am facut. Am inceput sa fac sport de la 3 ani. Am facut gimnastica artistica, am concurat la nivel inalt. Ca orice sportiv, am traversat diverse etape: am avut parte de momente grele si am vrut sa renunt. Dar determinarea a fost intotdeauna mai puternica si am invins pentru ca am stiut ca sunt pe un drum pe care eu mi l-am ales. Apoi, am avut si am parte de sustinerea familiei, a prietenilor si a tuturor oamenilor care imi urmaresc activitatea, iar asta este foarte important”, mai spune ea.

Cum arata o zi din viata Ancai Bucur? Ne poti spune cateva secrete?



“Sunt un om foarte activ, antrenez si am clase inca de la prima ora a diminetii. imi incep programul la 6AM, iar la 7 am deja prima clasa. Pe parcursul zilei fac drumuri prin tot orasul, pentru ca predau in mai multe locatii. imi respect programul alimentar si iau fiecare masa la momentul potrivit. Desigur, vorbim de mese sanatoase si nutritive, care sa imi asigure necesarul zilnic de nutrienti. Nutritia sportiva este diferita de cea “sanatoasa”, pentru ca nevoile unui sportiv inainte si dupa un antrenament sustinut sunt mult mai mari, astfel incat organismul sa faca fata si sa se recupereze repede. Eu ma bucur ca am gasit toate lucrurile de care am nevoie in nutritia Herbalife. De trei ani de zile Herbalife imi sustine programul nutritional iar asta m-a ajutat foarte mult. Cum timpul nu imi permite sa stau in bucatarie, apelez la shake-urile sanatoase Formula 1 de la Herbalife, precum si la batoanele proteice. Fiecare lucru, cat de mic, conteaza la acest nivel, fie ca este vorba despre un plus in alimentatie sau de o vorba buna din partea echipei”, mai spune multipla campioana.

Ce alte sporturi mai practica Anca Bucur?



“Sincer, antrenamentele si clasele imi ocupa foarte mult timp. Dar atunci cand pot, imi place foarte mult sa alerg, sa inot si sa joc tenis. Fac asta in weekend. si tot in weekenduri petrec cel mai mult timp alaturi de familie”, spune ea.

Anca Bucur este sportiv sponsorizat de catre Herbalife.