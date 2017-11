Zlatan is back! Ibra si-a anuntat revenirea pe gazon intr-un interviu COLOSAL: "Doar cu acestia 4 ma pot compara, nu cu orice mediocru!"

Zlatan Ibrahimovic este gata sa imbrace din nou tricoul lui Manchester United.

"Sunt determinat sa ma intorc mai bun si mai puternic ca inainte. Acesta este obiectivul meu si asta se va intampla! Nu exista alte optiuni. Cand am decis sa fac un lucru nimic nu imi va schimba ideea. Am spus ca voi cuceri Suedia. La mic dejun deja o facusem. La pranz am cucerit Europa. La cina am cucerit intreaga lume. Acesta a fost planul meu. Si exact asta s-a intamplat" spune Zlatan intr-un interviu pentru Volvo.

Atacantul suedez urmeaza sa revina pe gazon mai devreme decat se credea atunci cand a suferit o fractura la ligamente. Zlatan recunoaste ca accidentarea l-a dat peste cap: "Nu am fost niciodata ranit si am simtit ca mi-am inghitit limba. Era un sentiment ciudat cum nu am mai simtit vreodata. Au inceput sa circule tot felul de ganduri in mintea mea. Ce se va intampla? Am 35 de ani, ce pot face? Ce imi rezerva viitorul? In loc sa ma concentrez la fiecare lucru pe rand, ca in mod normal, multe lucruri mi-au trecut prin cap.



Primul lucru pe care mi l-am spus a fost ca sa nu renunt nu este o varianta. Am ajuns atat de departe si voi incheia totul asa cum vreau eu, nu altcineva. Am noi cicatrici care pot fi numite tatuaje. Vor fi amintiri pentru intreaga viata. Mereu imi voi aduce aminte ce s-a intamplat, prin ce am trecut si pentru ce lupt. Imi aduc aminte cand eram in carje si stateam in pat 12 ore pe zi. Simteam ca sunt paralizat, eu eram obisnuit sa joc si sa fac exercitii in fiecare zi. Sunt genul de persoana care se antreneaza foarte mult. Cand muncesti din greu primesti lucruri la schimb, asta e filosofia mea".

Ar trebui sa existe in contract clauza sa primesc tricoul cu numarul 10

Atunci cand va reveni pe gazon, Zlatan va avea tricoul cu numarul 10 dupa ce l-a cedat pe cel cu numarul 9, purtat in sezonul trecut, lui Romelu Lukaku. Ibra a recunoscut ca a vrut numarul 10 si sezonul trecut dar la United acest numar era al lui Rooney.

"Cand vin la un club ar trebui sa existe in contract clauza sa primesc numarul 10. La United era Rooney, el este o legenda si o persoana pe care o respect. Dar acum a schimbat echipa. Lukaku m-a sunat si m-a intrebat daca poate sa ia numarul 9. I-am spus ca nu e nicio problema pentru ca aveam deja numarul 10. Asa s-a intamplat. Nu a spus nimeni ca numarul 10 este disponibil. In cazul meu, cand vin la o echipa noua, primesc numarul 10 pentru ca simt ca sunt un numar 10" a mai spus Ibra.

Zlatan a dezvaluit si care au fost rivalii sai din cariera: "Am fost in competitie cu Adrian, Hernan Crespo, Lionel Messi si Ronaldinho. Acestia sunt cei cu care m-am duelat. Nu mai lupt eu cu orice jucator mediocru, cu tot respectul" a incheiat Zlatan.