Soldatii nemti si englezi au jucat din nou fotbal pe front! Omagiu momentului MAGIC din Primul Razboi Mondial, cand gloantele au fost inlocuite de minge

In 1914, soldatii nemti si englezi faceau pace in ziua de Craciun si chiar au incins o partida de fotbal!

La 102 de ani de la acel moment, soldatii nemti si englezi aflati in misiune la Kabul au jucat din nou fotbal, ca un omagiu adus celebrului moment din Primul Razboi Mondial.

Acum, nemtii si englezii nu mai sunt adversari ci aliati in razboiul cu extremisii islamici. Ei ajuta armata afghana in lupta cu talibanii, care terorizeaza tara. Astazi si-au gasit timp pentru o partida de fotbal, dupa ce au fost vizitati de Mos Craciun. Acesta nu a venit cu sania trasa de reni, ci cu un elicopter de vanatoare.





Distractia nu a durat mult. Doi cetateni afghani au fost ucisi de o bomba plantata pe marginea unui drum din regiunea Langham, o zi obisnuita din Afghanistan.





Acum 100 de ani, razboiul era mult mai brutal. Au murit peste 17 milioane de persoane, iar alte 20 de milioane au fost ranite.

Totusi, desi duceau o batalie crunta pe frontul de Vest, cele doua tabere au facut pace in noaptea de 24 spre 25.



ZGOMOTUL GLOANTELOR A FOST INLOCUIT DE COLINDE, SOLDATII SI-AU DAT MANA

Era deja a cincea luna de razboi, iar nemtii si englezii duceau batalii grele, pe un camp sinistru, intr-un tinut al nimanui, gata sa-si ingroape mortii cazuti sub golante.



Ziua de 24 a contabilizat o pierdere teribila pentru batalioanele din prima linie a Marii Britanii - 86 de morti. Ce a urmat apoi intrece orice imaginatie.



Noaptea de 24 spre 25 a adus un armistitiu spontan pe front, in plin razboi, intre soldatii englezi si cei nemti. Totul a plecat din tabara germana, cand, din transee, focurile de arma s-au oprit si au fost inlocuite de colinde de Craciun. Nemtii cantau "Stille Nacht" ("Noapte linistita", colind german)... iar englezilor nu le venea sa creada ce aud.

"Un soldat german a iesit din transee, a aruncat arma si a venit spre noi. Ne uitam unii la altii, dar nu puteam sa facem nimic. Nu poti sa tragi intr-un om care nu este inarmat", a povestit ulterior un soldat scotian, martor la acel eveniment.



Din transeele britanicilor a inceput sa rasune "O come all ya faithful" si toata lumea a inteles despre ce era vorba. Rand pe rand, soldatii din ambele tabere au inceput sa se ridice din gropile sapate in pamant si s-au apropiat unii de altii. Armele au fost lasate jos. Si-au dat mana si s-au imbratisat, multi dintre ei au inceput sa planga. Dusmani de moarte in urma cu o zi, nemtii si englezii isi imparteau acum tigarile, mancarea si sticlele de alcool. Era dimineata de Craciun....



"NE BUCURAM CA PUTEM SA ALERGAM TOTI DUPA ACEEASI MINGE"

Dupa ce s-a luminat, din tabara germana a fost aruncata o minge si soldatii au incins o miuta: "Erau sute de oameni care alergau dupa minge. Fara porti, fara arbitru, fara goluri, nimic din ce stiti despre fotbalul jucat pe stadioanele noastre. Pur si simplu ne bucuram ca putem sa alergam cu totii dupa o singura minge", a marturisit un soldat britanic din Regimentul Cheshire, Linia Intai.



Daily Mail a publicat recent o scrisoare autentica trimisa de sergentul Clement Baker pe 29 decembrie 1914 rudelor ramase in Ipswich. Scrisoarea a fost gasita din intamplare de unul dintre nepotii fostului soldat de pe frontul Primului Razboi Mondial.



"NU S-A TRAS DELOC PE 25. NICI PE 26 NU S-A TRAS"

"S-a apropiat de noi un mesager german, care ne-a spus ca daca nu vom deschide focul in dimineata de Craciun, nu o vor face nici ei. Mai multi oameni de la noi s-au dus sa adune trupurile mortilor de pe camp, pentru a le ingropa". In cele patru pagini trimise acasa, Sgt. Baker explica miracolul vazut cu ochii lui:

"Apoi ne-am ridicat cu totii, au venit si ei si am inceput sa conversam. Ne-am dat mana si ne-am luat in brate. Am facut schimb de tigari si si ne-am dat cate un nasture de la haine ca pe suveniruri. A aparut apoi si o minge si unii au inceput sa joace fotbal. Nu s-a tras deloc in ziua de Craciun. Nici pe 26 nu s-a tras", le-a povestit Baker celor ramasi acasa.



Sgt. Baker, inrolat in Armata Engleza in anul 1902, la varsta de 18 ani, a facut parte din Batalionul Grenadierilor, Linia Intai, si a supravietuit Primului Razboi Mondial. A lucrat apoi in Ministerul Apararii si a murit in 1945, la varsta de 61 de ani.





Armistitiul spontan din ziua de 25 decembrie 1914 este un moment important mentionat in documentele Primului Razboi. Cele 48 de ore de pace (25, 26 decembrie) nu au putut sa opreasca insa prima mare drama a secolului XX, in care 16 milioane de oameni din intreaga lume si-au pierdut viata.



La miracolul din dimineata zilei de Craciun a participat activ si Fotbalul, "persoana" cu mare dorinta de afirmare la inceputul secolul XX. In semn de respect fata de evenimentele acelei zile, FIFA a infiintat, in 2011, un turneu amical intre juniorii Angliei, Belgiei, Frantei si Germaniei.



Surse: cartea Day Of The Match, scrisa de Scott Murray si Rowan Walker; Daily Mail