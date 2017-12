Lacrimi si sfinti! Suferinta mai putin stiuta din spatele ascensiunii spectaculoase a lui Mkhitaryan

Doi antrenori romani i-au marcat cariera lui Mkhitaryan - Mihai Stoichita si Mircea Lucescu.

Dan Pavel / daniel.pavel@protv.ro



Nascut intr-o familie cu nume mare in fotbal, crescut in Franta si scolit la Facultatea de Economie din St Petersburg, Henrikh Mkhitaryan si-a croit spectaculos drumul pana in cel mai inalt punct al fotbalului european, avand alaturi, pe parcurs, si doi antrenori romani - Mihai Stoichita si Mircea Lucescu.

Povestea lui Mhitaryan incepe in Armenia comunista. Henrikh s-a nascut la Yerevan, in ianuarie 1989. Sase luni mai tarziu, tatal sau, Hamlet, unul dintre cei mai apreciati fotbalisti armeni la acea vreme, s-a transferat in fotbalul francez, iar viata lui Henrikh s-a schimbat radical.

Plecarea in Franta



Hamlet Mhitaryan a fost printre primii armeni care au luat drumul vestului in fotbal. S-a transferat in Franta, si cand a facut acest pas a avut in minte un singur lucru - sa ii fie bine familiei.

Desi era un fotbalist cu calitati reale, curtat de mai multe cluburi din spatiul ex-sovietic, Hamlet a ales sa pleace in liga a doua franceza, la ASOA Valence, o echipa micuta a comunitatii de armeni din Franta. Si-a adus si familia cu el dupa 1990, odata cu caderea regimului comunist.

Henrikh a facut primii pasi in fotbal in Valence, cu gandul ca intr-o zi sa ajunga ca tatal sau, pe care l-a avut drept idol, numai ca toata linistea unei vieti bune, in Franta, a fost zdruncinata de un eveniment tragic.

Hamlet Mkhitaryan a murit in 1996, la doar 33 de ani, la scurt timp dupa ce medicii i-au descoperit o tumora cerebrala.

"Eu simt ca n-a murit, e alaturi de mine tot timpul", spune Henrikh de fiecare data cand isi aduce aminte de tragedia care i-a tulburat copilaria. Avea 7 ani, si isi pierduse motivatia pentru a mai continua fotbalul.

"A fost o mare tragedie, dar asa e viata. Am mers inainte cu speranta ca ma va privi din cer si va fi mandru de realizarile mele", spune Mkhitaryan in These Football Times.

Citeste si: Povestea nestiuta a omului care a salvat Barcelona de la FALIMENT! A sfarsit alcoolic, iar la inmormantare a venit doar fratele sau

Djorkaeff, noul idol



Omul care l-a sprijinit pe Henrikh Mkhitaryan in fotbal, dupa acest moment greu, a fost Youri Djorkaeff, un prieten apropiat al familiei Mkhitaryan, asta si datorita originilor armene ale tatalui sau.

Youri Djorkaeff era pe atunci golgheter la Inter Milano si om de baza in nationala Frantei, care avea sa castige doi ani mai tarziu Cupa Mondiala.

Youri a fost cel care l-a facut pe Henrikh Mkhitaryan sa continue fotbalul.

Henrikh s-a intors impreuna cu mama si sora lui in Armenia si s-a inscris la academia de fotbal a lui Pyunik Yerevan.

Dupa terminarea liceului, Henrikh a urmat cursurile Institutului de educatie fizica si sport din Yerevan, apoi a facut facultatea de economie din St Petersburg.

N-a apucat sa isi ia licenta, pentru ca si-a dat seama ca fotbalul este drumul sau in viata. Aici intra in scena Mihai Stoichita.

Mihai Stoichita si Mircea Lucescu



In 2004, anul in care a fost antrenor la Pyunik Yerevan, si selectioner la nationala Armeniei, Mihai Stoichita a insistat ca Mkhitaryan sa revina la Pyunik, dupa ce fusese acceptat la un trial in Sao Paolo.

Stoichita le-a spus oamenilor din conducerea clubului ca Henrikh Mkhitaryan poate deveni in scurt timp om de baza in echipa mare a lui Pyunik.

Acela a fost momentul in care Henrikh a primit primul contract de fotbalist profesionist, la doar 15 ani. A debutat doi ani mai tarziu in echipa mare.



In 2009, Mkhitaryan a facut pasul intr-o liga puternica, in Ucraina, odata cu transferul la Metalurg Donetsk. Dupa doar un sezon, Mircea Lucescu i-a transmis lui Ahmetov sa scoata banii pentru un mijlocas de mare viitor. Transferul la Sahtior s-a facut in 2010 pe 7 milioane de euro.

A fost una dintre marile afaceri ale lui Mircea Lucescu la Sahtior. Dupa trei sezoane in care a cucerit 7 trofee cu Sahtior, Henrikh Mkhitaryan s-a transferat la Borussia Dortmund, pe 27 de milioane de euro.

Au urmat trei sezoane remarcabile in Bundesliga si un nou transfer. In iulie 2016, Manchester United a platit 42 de milioane de euro pentru mijlocasul cu care Mourinho si-a planuit revolutia de pe Old Traford.

La doar cateva saptamani dupa transferul la United, Mkhitaryan a cucerit si primul sau trofeu, Supercupa Angliei.

La finalul sezonului trecut, armeanul a pus mana pe alte doua trofee - Europa League si FA Cup.

O postare minunata pe Twitter



Momentul castigarii trofeului Europa League a fost marcat de o postare cu totul speciala a lui Youri Djorkaeff, pe Twitter.

"In ziua aia mi-ai spus ca intr-o zi o sa cuceresti si tu cupa. O meriti, prietene!"

Djorkaeff a castigat Cupa UEFA cu Inter, in 1998.