Faceti cunostinta cu CEL MAI BOGAT FOTBALIST din lume! E inca junior, dar are avion personal si liber de cheltuit banii familiei REGALE

E inca junior, dar spera ca in curand sa bifeze primele minute in Premier League. Pana la 19 ani si-a trecut in CV Chelsea si Leicester, doua campioane ale Angliei. El este Faiq Bolkiah, cel mai bogat fotbalist din lume.

Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Faiq Bolkiah are lumea la picioare. Si inca nici n-a ajuns sa evolueze la nivel inalt!

El este nepotul Sultanului Bruneiului, Hassanal Bolkiah, cel care este stapan pe o avere de peste 15 miliarde de dolari. Hassanal Bolkiah este cel mai bogat monarh al planetei!

Tanarul Faiq, in varsta de 19 ani, evolueaza in prezent la echipa de juniori a lui Leicester, dupa ce a mai imbracat si tricoul lui Chelsea! The Sun scrie ca tatal lui Faiq, Jefri Bolkiah, are si el o avere impresionanta.

Chiar daca se bucura de un avion personal si isi poate umple conturile cu un simplu telefon, englezii scriu ca Faiq este un tanar ambitios, care a acceptat provocarea de a-si face un nume trecand pe la echipele de juniori ale lui Leicester.

Faiq a dat, la 13 ani, probe de joc la Arsenal, apoi a ajuns la Chelsea, unde a evoluat timp de doi ani. Acum, el evolueaza la Leicester, cu care mai are contract pana in vara.

Faiq este capitanul nationalei tarii sale, pentru care a jucat de 9 ori.

Despre unchiul lui Faiq, Sultanul Bruneiului, se spune ca arunca milioane de euro pe "micile placeri ale vietii".

De asemenea, despre tatal sau s-a scris ca a reusit performanta de a cheltui 35 de milioane de dolari intr-o singura luna pe masini, ceasuri si petreceri cu femei frumoase. De asemenea, el l-a "inchiriat" chiar pe Michael Jackson pentru o petrecere privata.

Tatal lui Faiq, Jefri, este posesorul a 2.300 de masini, avand o flota de Bentley, Ferrari si Rolls-Royce. De asemenea, acesta detine doua yachturi numite "Nipple 1" si "Nipple 2".

Jefri Bolkiah a platit un artist, pe J. Seward Johnson, cu 500.000 dolari pentru a-i sculpta o statueta explicita care sa il infatiseze alaturi de fosta sa logodnica. Tot el a cheltuit 5 milioane de dolari pe un covor brodat cu fir de aur si diamante.

"Parintii mi-au fost mereu alaturi si m-au sprijinit in incercarea mea de a deveni un fotbalist mare. M-au pregatit fizic si psihic inca din anii copilariei, mi-au fost modele", a marturisit Faiq in presa engleza.