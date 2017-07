ANOMALIILE fotbalului! Au devenit campioni cu golaveraj negativ la finalul sezonului! Ce au reusit cei de la Man City

Viitorul a reusit sa castige titlul desi a facut mai putine puncte in playoff ca Steaua.

Englezii de la The Guardian si-au propus sa descopere anomaliile din fotbal. Plecand de la faptul ca Huddersfield a reusit sa promoveze in Premier League in ciuda faptului ca a avut golaveraj negativ, englezii au cautat o situatie in care o echipa a reusit sa castige titlul desi a primit mai multe goluri decat a marcat!

Iar asemenea situatii au avut loc in fotbal. Un exemplu a avut loc in 1985 cand Coritiba a reusit sa castige titlul desi a marcat doar 25 de goluri in 29 de partide si a avut golaveraj negativ! Sistemul folosit a fost insa unul complicat si a dus la aceasta situatie - in prima faza a competitiei au existat 4 grupe iar Coritiba a terminat pe locul 8 din 10 dupa 6 infrangeri in 10 partide. A castigat insa faza a 2-a pe primul loc si a mers mai departe. A ajuns in semifinale unde a invins-o cu 1-0 in dubla mansa pe Atletico Mineoiro si a castigat titlul la penalty-uri in finala cu Bangu, cei care au terminat sezonul cu +32 la golaveraj!

Cei de la RSSSF au mai gasit cateva exemple similare. Trabzonspor a castigat titlul in 1980 in Turcia desi a marcat doar 0.83 goluri pe meci, avand un total de 25 de reusite in 30 de partide! Recordul mondial din acest punct de vedere este detinut de Aduana Stars, cei care au inscris doar 19 goluri in 30 de partide, o medie de 0.63, avand cu 7 goluri mai putin decat ultima echipa retrogradata! Cu toate astea, Aduana Stars a castigat titlul in Ghana in primul sezon dupa promovare in 2010.

Exista insa si o contraperformanta pe care niciun club nu si-ar dori sa o repete. Manchester City a marcat 80 de goluri in sezonul 1937/1938, fiind campioana en-titre. Cu toate ca a avut un golaveraj de +3 (80-77), City a terminat pe locul 21 si a retrogradat!