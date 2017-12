Daca e trimis acasa poate sa moara ORICAND! Jucatorul cu o boala grava a fost DAT AFARA din hotel. Caz IREAL in Romania

A crezut ca transferul in Romania ii va oferi o viata mai buna. Realitatea nu s-a potrivit insa cu asteptarile lui.

Telegraph a trimis in Romania o echipa de jurnalisti pentru a scrie despre cazul incredibil al lui Sione Vaiomounga.

Tongalezul a ajuns acum 3 ani la Baia Mare, oras in care a fost fortat in cele din urma sa se stabileasca. Vaiomounga are o problema grava la rinichi si trebuie sa faca dializa de 3 ori pe saptamana. Situatia sa a capatat accente disperate in ultimele saptamani. Viza de sedere in Romania ii expira peste 3 luni. Daca va fi fortat sa revina casa, e ca si cum ar fi condamnat la moarte. In Tonga nu exista aparatura pentru dializa.

Vaiomounga nu auzise niciodata de Romania inainte sa vina oferta de la Baia Mare, in 2014. A sperat ca transferul in Europa il va ajuta sa devina vizibil pentru cluburile din campionatele bogate. Povestea horror a lui Sione a inceput inaintea unei semifinale de campionat. Vaiomounga a acuzat o hemoragie nazala serioasa si a ajuns la spital. A ramas acolo timp de 3 luni. Rinichii i-au cedat, asa ca doctorii au trebuit sa faca eforturi majore pentru a-i salva viata. Initial, rugbystul n-a inteles diagnosticul si a crezut ca va putea juca din nou rugby dupa terminarea tratamentului. Medicii l-au lovit insa cu o veste cumplita. Rugby-ul se terminase, iar Vaiomounga urma sa-si schimbe viata complet. Aparatul de dializa a devenit esential pentru supravietuirea sa.

De 3 ani, Vaiomounga locuieste in Baia Mare. La inceput, a trebuit sa stea singur. Apoi, dupa un meci caritabil organizat de federatia romana de rugby chiar cu nationala tarii lui, sportivul a primit incasarile si a putut sa-si permita o viza pentru sotie si copil.

"Ar fi o condamnare la moarte daca ni s-ar spune sa revenim in Tonga. Speram sa nu se intample asta, dar nu stim nimic. Faptul ca nu stim nimic e cel mai rau", spune Sala, sotia lui Vaiomounga.

Familia din Tonga a trebuit sa-si schimbe complet stilul de viata. Temperaturile ajung in Romania chiar sub -20 de grade, cu 35 sub minimul obisnuit de acasa. Limba e complet diferita, mancarea la fel, dar oamenii sunt cei care i-au ajutat sa se integreze.

Clubul din Baia Mare a fost de acord sa-l sustina pana la un punct. Vaiomounga a primit insa numai jumatate din salariul lunar de 600 de euro, bani pe care trebuia sa-i imparta intre cheltuielile lui din Romania si sotia din Tonga. I s-a permis sa locuiasca intr-un camin din oras, apoi, dupa ce contractul i-a expirat, Vaiomounga a fost evacuat. S-a chinuit sa-si gaseasca de lucru, dar sedintele de dializa nu i-au permis. Trei seri pe saptamana, intre 21 si 2 dimineata, rugbistul trebuie sa stea conectat la aparate. A doua zi abia poate sa se ridice din pat.

Sala nu poate nici ea sa munceasca. "Am nevoie de viza potrivita. Data trecuta cand mi-au expirat actele a trebuit sa ma mut la Budapesta pentru 3 luni pana sa pot reveni alaturi de sotul meu". spune femeia. Cel de-al doilea copil al cuplului, Sione Junior, s-a nascut in Romania, dar nu poate lua cetatenia.

Visul cuplului nu e sa-si faca luna de miere de care n-au mai avut parte dupa vestile teribile pe care sione le-a trimis acasa. Cei doi soti vor sa se mute in Noua Zeelanda sau in Statele Unite, unde au mai multe rude. Problemele s-ar putea incheia daca medicii ar gasi un rinichi sanatos care sa-i salveze viata. Vaiomounga a fost sunat de 3 ori de la centrul de transplant din Cluj, dar niciodata nu a fost compatibil cu donatorul.

Sione si Sala vor aplica pentru noi vize de sedere in Romania, dar n-au nicio garantie ca vor putea ramane. Vaiomounga e sustinut de doctorul care il trateaza la Baia Mare. "Sa fie suficient?" - se intreaba jurnalistii Telegraph. Ultima data cand Sala a depasit termenul de sedere cu o zi a fost amendata si i s-a cerut sa paraseasca de urgenta Romania.

Prin intermediul site-ului justgiving.com s-au strans 7072 de lire din cei 10 000 de care Sione si Sala au nevoie pentru viza multipla.

