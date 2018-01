Ziua in care terorismul a invins fotbalul! Borussia Dortmund, fortata sa vanda un jucator dupa ATACUL asupra autocarului! Ii va lua locul unui roman

Mutarea a fost anuntata oficial de cele 2 cluburi.

Borussia Dortmund a anuntat despartirea de fundasul spaniol Marc Bartra. Acesta va juca la Betis Sevilla, acolo de unde va pleca in ultima zi de mercato internationalul roman, Alin Tosca. Mutarea este considerata una ciudata in conditiile in care Bartra era extrem de apreciat la Dortmund, fiind unul dintre cei mai populari jucatori din echipa. Dortmund va primi 10.5 milioane de euro.

Conducerea celor de la Dortmund a lasat sa se inteleaga ca a acceptat compromisuri pentru ca jucatorul sa plece, acesta fiind afectat in continuare dupa atacul terorist din urma cu 1 an inainte de partida din Champions League cu AS Monaco. Bartra a venit la Dortmund in vara lui 2016. "Abia pot exprima in cuvinte momentele si sentimentele traite pe parcursul ultimului an si jumatate.

Nu as fi crezut ca e posibil, sa primesc atat de mult sprijin si dragoste din partea cele mai frumoase familii din fotbal. Sunteti un model pentru toata lumea. Am dat totul in fiecare moment. Am putut sa castigam Cupa dupa ceva ani si am sarbatorit triumful impreuna. Nu voi uita niciodata acel moment si pe nimeni" a fost mesajul lui Bartra pentru fani.

Seful celor de la Dortmund, Hans-Joachim Watzke, a dezvaluit motivul plecarii lui Bartra: "Din pacate, lucruri teribile au avut loc la Dortmund din cauza unui atac las. Avand in vedere aceste lucruri, respectam dorinta lui Marc de a se intoarce in tara sa natala si sa lase totul in urma. Pentru ca ne simtim legati de Marc intr-un mod special, am decis sa facem concesii speciale in timpul negocierilor. Borussia Dortmund ii doreste lui Marc Bartra si familiei lui tot binele in viitor. Vom ramane mereu legati".

Marc Bartra a fost singurul jucator al Borussiei ranit serios in atentatul cu bomba asupra autocarului echipei. Nuri Sahin a povestit in urma cu cateva luni pentru The Players Tribune momentele din timpul atentatului: "M-am intors si l-am vazut pe colegul meu, Marc Bartra. Bratul lui sangera rau de tot. Apoi mi-am ridicat privirea si i-am vazut ochii. Nu o sa-i uit niciodata. Erau inchisi si terifiati" scria Sahin. Citeste aici toata povestea