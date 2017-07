"Vreau sa plec!" Un jucator de la Real Madrid s-a dus direct la Florentino Perez! Unde ar putea ajunge

Real Madrid l-a adus pentru 31.5 milioane de euro in 2015.

Danilo s-a saturat de statutul sau de la Real Madrid si vrea sa plece. Conform Don Balon, fundasul brazilian s-a decis sa-i spuna direct lui Florentino Perez de intentia sa.

Mai mult rezerva a lui Carvajal in sezonul trecut, Danilo se teme ca va rata lotul Braziliei pentru Mondialul din 2018 daca va continua sa joace rar in sezonul viitor. Problema este ca cei de la Real vor sa recupereze o buna parte din suma investita in jucator cand l-a cumparat de la FC Porto.

Juventus a fost interesata de Danilo insa campioana Italiei s-a reorientat catre Serge Aurier de la PSG ca inlocuitor al lui Dani Alves. Italieni au oferit initial 20 de milioane de euro pentru Danilo, oferta refuzata de Real. Chelsea are prima sansa, fiind dispusa sa plateasca 25 de milioane de euro pentru jucatorul de 25 de ani.