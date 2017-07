"Usile sunt deschise pentru Mbappe la Real Madrid!" Sergio Ramos, despre cel mai mare transfer din istoria fotbalului

Mbappe va fi in teren in Supercupa Frantei, in direct la Sport.ro, in aceasta seara de la ora 22:00

Sergio Ramos a vorbit despre venirea atacantului lui Monaco la Real. "Nu este decizia mea, dar Mbappe este un jucator foarte bun, nu sunt multi jucatori tineri ca el", a declarat spaniolul.

Cu toate ca admite faptul ca Real Madrid are deja jucatori excelenti pentru sezonul viitor, spune ca "madrilenii il asteapta cu bratele deschise pe Mbappe".



Real Madrid este dispusa sa plateasca 180 de milioane de euro pentru atacantul lui Monaco, Manchester City si PSG fiind alte doua echipe interesate de fotbalist.

Mbappe va fi pe teren in Supercupa Frantei, in direct la Sport.ro, in aceasta seara de la ora 22:00.