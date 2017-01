Urmatorul transfer urias facut de chinezi. S-au inteles cu un club din Serie A pentru 45.000.000 de euro

Fiorentina da lovitura.

Cluburile din China nu se mai opresc din super transferuri. Dupa Tevez, Oscar si Witsel, a venit randul lui Nikola Kalinic sa aleaga campionatul asiatic.

Corriere dello Sport scrie astazi ca Fiorentina s-a inteles cu Tianjin Quanjian pentru transferul lui Kalinic pentru 45 de milioane de euro. Suma se apropie de clauza de reziliere a jucatorului, in valoare de 50 de milioane de euro.

Kalinic a fost cumparat de echipa care a promovat recent in prima liga si care este condusa de campionul mondial Fabio Cannavaro. Singurul lucru care mai lipseste in acest transfer este acceptul jucatorului de a merge in China.

Kalinic devine al patrulea cel mai scump transfer din istoria Chinei, dupa Oscar (60 mil), Hulk (56 mil) si Teixeira (50 mil).