Un roman in TOPUL celor mai tari 20 de transferuri din istorie facute iarna! E pe lista cu Suarez si Higuain

Mai sunt doar cateva zile pana cand incepe mercato si deja au avut loc mutari spectaculoase pe sume uriase de bani.

Spaniolii de la Marca au publicat lista celor mai bune transferuri facute iarna de cluburile din primele 5 campionate din Europa. Ei nu au luat in calcul suma de transfer cat evolutiile pe care le-au avut ulterior jucatorii la echipele care i-au transferat.

Desi jucatorii cu nume evita de multe ori sa schimbe clubul in perioada de iarna, iata ca lista include cativa dintre cei mai buni jucatori din lume in acest moment. Printre transferurile nominalizate se afla si cel al lui Adrian Ilie, cumparat de Valencia de la Galatasaray in iarna lui 1998. La clubul spaniol a primit porecla de "Cobra" de la antrenorul Claudio Ranieri in primul sezon. A marcat 29 de goluri in 84 de meciuri.

Aduriz, transferat de Athletic Bilbao in sezonul 2005/2006

Diego Costa, imprumutat de Rayo Vallecano in iarna lui 2012

Edgar Davids, cumparat de Barcelona in sezonul 2003/2004

Gonzalo Higuain, adus de Real Madrid in iarna lui 2007

Marcelo, transferat de Real in aceeasi luna cu Higuain

Ivan Rakitic, transferat de FC Sevilla in sezonul 2010/2011

Juan Pablo Sorin, transferat de Villarreal in sezonul 2003/2004

Luis Suarez, transferat de Liverpool in sezonul 2010/2011

Tiago, adus de Atletico Madrid in sezonul 2009/2010

Fernando Torres s-a intors la Atletico in sezonul 2014/2015

Dani Alves, transferat de Sevilla in sezonul 2002/2003

Casemiro, adus la Real Madrid B in ianuarie 2013

Adrian Ilie, transferat in iarna lui 1998 de Valencia





Javier Mascherano, transferat de Liverpool in sezonul 2006/2007

Christian Panucci, transferat la Real Madrid in iarna lui 1996

Pablo Aimar, adus de Valencia in 2001

Patrice Evra, adus de Manchester United in sezonul 2005/2006

Thiago Silva, transferat de AC Milan in sezonul 2008/2009

Nemanja Vidic, adus de Manchester United in iarna lui 2006

Kevin De Bruyne, transferat de Wolfsburg in sezonul 2013/2014