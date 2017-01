Un roman, aproape de transferul in Serie A! Torino vrea sa il cumpere in aceasta iarna

Un roman poate prinde transferul vietii.

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00!

AC Torino are probleme in defensiva si trebuie sa se orienteze repede pe piata transferurilor, anunta presa din Italia. Printre variantele visiniilor se afla si un roman. Stefan Popescu, fost jucator la Astra in 2013-2014, este in atentia lui Torino. Acesta joaca la Modena, in liga a 3-a.

Popescu a mai evoluat in cariera la Cesena, O. Marseille, Ajaccio si Ternana, si ii are ca si concurenti la transferul la Torino pe Simunovic (Celtic), Elez (Lazio) si Goldaniga (Palermo).

Torino se afla la mijlocul clasamentului in Serie A, pe locul 9.