Un jucator de la Manchester City a fost "rapit" si dus la Sevilla: "N-ai de ales, trebuie sa semnezi!" VIDEO

Dat afara de City, Jesus Navas a fost ''rapit'' de Sevilla

Fotbal cu SUPEREROI pentru SUPERCUPA EUROPEI |Supercupa Europei, Real Madrid - Manchester United, 8 august, 21:45, PRO TV! VIS pe SAN SIRO! Milan - Craiova, joi, 21:45, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal!

A ajuns in portbagajul unei masini inainte sa semneze cu echipa pentru care a jucat 10 ani! Sevilla i-a inscenat o rapire ca-n filme lui Navas ! Doi indivizi l-au luat de pe strada, i-au pus punga pe cap, l-au bagat in portbagaj si l-au adus pe stadion !

"N-ai de ales, trebuie sa semnezi!" a fost amenintat in gluma Navas, care s-a intors dupa 4 ani la Sevilla ! Pe 4 ani a semnat si cu clubul care l-a crescut de la 14 ani.