Surpriza uriasa: Mbappe este in Manchester, englezii sunt in extaz! Mesajul atacantului cotat la 180 de milioane

Mbappe i-a surprins pe englezi in aceasta dimineata, cand si-a anuntat prezenta in Manchester.

Curtat intens de Real Madrid in aceasta vara, Mbappe a jucat pentru Monaco in primul meci din noul sezon, insa s-a accidentat. Desi era asteptat la Madrid, Mbappe a anuntat uin aceasta dimineata ca este in Manchester si a dialogat pe o retea de socializare cu jucatori de la City.

Kylian Mbappe i-a trimis un Tweet lui Leroy Sane, unde spune ca i-a facut placere sa il cunoasca pe internationalul german.

Jucatorul de 18 ani al lui AS Monaco se afla in prezent in Manchester, cel mai probabil pentru un eveniment de sponsorizare, dar postarea sa a fost suficienta pentru a-i face pe fanii lui City sa fie in extaz.

Isteria s-a accentuat atunci cand Benjamin Mendy, un fost coleg de echipa de-al lui Mbappe care s-a transferat in aceasta vara la Manchester City, i-a raspuns acestuia la tweet.