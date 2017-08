ULTIMA ORA! Manchester United a facut oferta pentru Bale! Cat sunt dispusi sa dea englezii

Antrenorul lui Real Madrid, Zinedine Zidane, ar fi dispus sa il lase pe Bale sa plece.

Jurnalistii spanioli de la Diario Gol spun ca Manchester United a facut o oferta de 100 de milioane de euro pentru starul lui Real Madrid, Gareth Bale. Galezul este criticat de suporterii de pe Bernabeu si a fost huiduit la ultimul meci din campionat impotriva Valenciei, iar o plecare s-ar putea produce pe ultima suta de metri a perioadei de transferuri.

Zidane ar fi dispus sa il lase pe Bale sa plece la United, atata timp cat ii convine pretul pe care englezii l-au propus.

Jose Mourinho, tehnicianul lui Manchester United, a declarat in nenumarate randuri ca echipa are nevoie de un jucator care sa ii ajute in fazele de contraatac.

Bale urmeaza sa joace impotriva Austriei si Moldovei alaturi de echipa nationala a Tarii Galilor pentru preliminariile Cupei Mondiale 2018.