ULTIMA ORA! Coutinho poate sa devina al 2-lea cel mai scump jucator din istorie, dupa Neymar! Oferta facuta de Barcelona

FC Barcelona este pregatita sa faca o oferta de 120 de milioane de lire (133 mil de euro) pentru transferul lui Philippe Coutinho de la Liverpool, brazilianul urmand sa devina al doilea cel mai scump jucator din istoria fotbalului dupa Neymar, anunta Paul Joyce de la The Times.

Cu toate astea, mutarea are sanse mici sa se realizeze. Desi Coutinho ar fi interesat de un transfer la Barcelona, nu este dispus sa faca vreo presiune pentru ca mutarea sa aiba loc. Astfel, totul este in mainile celor de la FC Liverpool iar acestia au anuntat ca nu il vor vinde pe Coutinho indiferent de pret.

Absenta unei clauze de reziliere in contractul semnat de Coutinho in luna ianuarie le ofera celor de la Liverpool toata puterea in aceasta afacere, putand refuza orice oferta venita pentru jucatorul cumparat in urma cu 4 ani de la Inter Milano pentru 8 milioane de lire.

Coutinho is interested in a move to the Nou Camp, but will not agitate to leave Anfield 4 years after arriving in an £8m deal. (Paul Joyce) — Anfield HQ (@AnfieldHQ) August 7, 2017