Barcelona l-a gasit pe inlocuitorul lui Neymar! Dembele devine al 2-lea cel mai scump jucator din istoria fotbalului

Le Parisien anunta ca Barca a ajuns la un acord cu Borussia Dortmund.

FC Barcelona a ajuns la un acord cu Borussia Dortmund pentru transferul lui Osmane Dembele, anunta Le Parisien. Atacantul francez va deveni al 2-lea cel mai scump jucator din istoria fotbalului dupa Neymar.

Conform informatiilor jurnalistilor francezi, Barcelona va plati 130 de milioane de euro pentru jucatorul de 20 de ani, acesta urmand sa semneze un contract valabil pana in iunie 2022 si va avea un salariu de 10 milioane de euro.

In ultimele zile au aparut tot mai multe informatii despre negocierile celor 2 cluburi iar viitorul lui Dembele la Dortmund a parut incheiat in momentul in care acesta a lipsit nemotivat de la antrenamentul de joi. Cei de la Dortmund au decis sa-l suspende pe Dembele de la antrenamente si de la meciul din acest weekend.

Sport de Catalunya anunta la randul ei ca mutarea urmeaza sa se faca in urmatoarele ore.