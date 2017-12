ULTIMA ORA | Barcelona il vinde pe Mascherano si il aduce in loc pe "Colosul Columbiei"

Barcelona se va desparti cel mai probabil de veteranul argentinian Javier Mascherano in luna ianuarie. Oficial, catalanii spun ca "situatia lui Mascherano se va decide curand". Neoficial, presa anunta ca acesta va ajunge in China.

Javier Mascherano mai are 18 luni de contract cu Barcelona, dar este aproape de o despartire de clubul catalan. Fotbalistul de 33 de ani, care evolueaza de 7 ani in tricoul blaugrana, ar putea ajunge in China!

Presa spaniola noteaza ca Barcelona este dispusa sa se desparta de internationalul argentinian cu 141 de selectii si ar fi multumita sa incaseze 5 milioane de euro in luna ianuarie.

Oficial, directorul Guillermo Amor a declarat ca "situatia lui Mascherano se va decide foarte curand".

Introdus in doar 10 partide din acest sezon de Ernesto Valverde, Mascherano nu mai este considerat a fi indispensabil Barcelonei, mai ales in conditiile in care sefii de pe Camp Nou au si gasit un fotbalist mult mai tanar.

El Mundo Deportivo scrie ca Barcelona il va transfera pe fundasul columbian Yerry Mina, in varsta de 23 de ani, de la Palmeiras (22 meciuri, 4 goluri). Acesta evolueaza in nationala tarii sale si a bifat 9 selectii si 3 goluri. El a fost crescut de Santa Fe (53 meciuri, 4 goluri).

Yerry Mina are 1.95 metri si este considerat a fi unul dintre cei mai interesanti fundasi din fotbalul sudamerican.