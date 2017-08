ULTIMA ORA | Barcelona a facut a 2-a oferta pentru Coutinho: 100 de milioane de euro! Raspunsul dat de Liverpool

FC Barcelona este determinata sa-l transfere pe Coutinho in acasta vara dupa ce l-a pierdut pe Neymar, plecat la Paris Saint-Germain pentru 222 de milioane de euro. Desi jurnalistii catalani au anuntat ca cele 2 cluburi s-au inteles iar jucatorul ar urma sa fie prezentat vineri, treaba sta total diferit.

Prima oferta facuta de Barcelona a fost facuta in urma cu 3 saptamani si a fost respinsa pe locul - 80 de milioane de euro ofereau catalanii. In aceasta seara a vent a 2-a oferta pe adresa celor de la Liverpool, de 100 de milioane de euro.

Conform lui Tancredi Palmeri, corespondent CNN si Gazzetta dello Sport, Liverpool a refuzat pe loc si aceasta oferta si le-a transmis celor de la Barcelona ca jucatorul nu este de vanzare indiferent de suma oferita. Chris Bascombe, corespondent Telegraph in Liverpool, a confirmat informatia.

Barcelona have decided to up their bid for Coutinho to 100 millions of €. Liverpool said to be determined to resist.