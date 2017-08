ULTIMA ORA | Barca face primul transfer important din banii pe Neymar. Mutare de 40 milioane euro

Barcelona a batut palma cu Guangzhou Evergrande pentru transferul internationalului brazilian Paulinho, fost la Tottenham.

Daily Mail anunta ca Barca va plati 40 de milioane de euro in schimbul jucatorului.

BREAKING NEWS: Barcelona have signed Paulinho from Guangzhou Evergrande for £36.5m https://t.co/5zlZnMfiFV pic.twitter.com/xTxIEae4PM