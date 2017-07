ULTIMA ORA! Barca a esuat in ultima tentativa de a-l convinge pe Neymar! Anuntul facut in urma cu putin timp

Presedintele clubului catalan s-a intalnit cu Neymar, insa discutia nu a decurs in favoarea Barcelonei.

Barcelona este din ce in ce mai aproape de a-l pierde pe Neymar. Presedintele clubului catalan, Josep Bartomeu, s-a intalnit cu fotbalistul, insa nu a reusit sa il faca pe acesta sa ramana in Spania. Jurnalistii de la AS au spus ca intalnirea dintre cei doi a durat 15 minute si ca Bartomeu ar fi plecat dezamagit.

Acesta a comentat foarte putin despre cum a decurs discutia cu brazilianul.Presedintele crede ca doar o schimbare brusca din partea lui Neymar poate sa mai opreasca transferul acestuia la PSG. Atacantul brazilian este asteptat la francezi pe o suma record de 222 de milioane de euro.