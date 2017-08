ULTIMA ORA | Anuntul oficial facut de Liverpool dupa oferta primita de la Barcelona pentru Coutinho: "Cu siguranta NU este de vanzare!"

Barcelona a facut 2 oferte oficiale pentru Coutinho, ambele refuzate.

Patronii celor de la Liverpool, Femway Sports Group, a emis un comunicat pe site-ul oficial dupa stirile aparute pe seama unui posibil transfer al lui Philippe Coutinho si dupa ce Barcelona a facut 2 oferte pentru jucatorul brazilian, de 80 si 100 de milioane de euro.

"Vrem sa oferim claritate in ceea ce priveste pozitia noastra legata de un posibil transfer al lui Philippe Coutinho. Pozitia clubului definitiva asta ca nicio oferta nu va fi luata in considerare si ca el va ramane membru al Liverpool Football Club cand se va incheia vara" scrie in comunicatul oficial.

Barcelona s-a reorientat catre Ousmane Dembele de la Borussia Dortmund dupa ce ofertele pentru Coutinho au fost respinse.