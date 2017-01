Transferurile uriase in China, interzise prin lege? Anuntul soc facut de guvernul chinez

Guvernul chinez se implica in fotbal.

Tevez, Oscar sau Witsel sunt doar cativa jucatori de 5 stele care au semnt in ultima perioada cu echipe din campionatul chinez. Brazilianul lui Chelsea a devenit cel mai scump transfer din istoria fotbalului asiatic, dupa ce a fost transferat pe 60 de milioane de euro, in timp ce Tevez a devenit cel mai bine platit jucator din lume, cu un salariu de 38 de milioane de euro pe an.

Dupa toate aceste miscari, fotbalul chinez poate intra in criza. Guvernul a decis sa se implice in fotbal si sa stabileasca un plafon maxim pentru transferuri dar si pentru salarii, anunta un oficial pe pagina Administratiei Sportului din China.

"Trebuie sa stabilim un plafon pentru aceste transferuri, nu au logica. Echipele de club devin din ce in ce mai puternice iar nationala este in criza", spune reprezentantul Partidului Comunist. Nationala Chinei se afla pe locul 82 in lume, fiind la un pas sa rateze mondialul din Rusia.

Guvernul a alocat o suma mare de bani pentru cluburi, pentru ca acestea sa isi formeze academii de copii si juniori, insa banii se duc pe transferuri!