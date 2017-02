Transferurile s-au incheiat in Europa, dar chinezii continua sa arunce banii: Juventus vinde un jucator la Hebei

Perioada de mercato s-a incheiat in marile campionate ale Europei, dar continua in alte parti ale continentului, printre care si Romania. Si echipele din Asia au inca dreptul de a inregistra noi transferuri.

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00!

Chinezii au cheltuit zeci de milioane de euro in aceasta iarna, dar nu se opresc. Dupa ce au dat lovituri rasunatoare prin mutarile unor fotbalisti ca Tevez, Witsel ori, inaintea lor, Lavezzi si Gervinho, asiaticii pregatesc si alte transferuri.

Publicatia britanica Goal.com anunta ca Juventus si Hebei Fortune au batut palma pentru transferul internationalului brazilian Hernanes, afacerea urmand sa le aduca italienilor 10 milioane de euro.

Hernanes, care a luat deja drumul Chinei, pentru a face vizita medicala, va semna un contract pe doi ani si va incasa un salariu mult peste cel primit la Juve.

Juve si-a recuperat astfel investitia cu Hernanes, fotbalist achizitionat in urma cu un an si jumatate tot in schimbul a 10 milioane de euro.

In varsta de 31 de ani, Hernanes a jucat de 24 de ori pentru Juventus, marcand doua goluri.