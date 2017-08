"Transferul lui Seri la Barca este sigur!" Anuntul presei catalane despre venirea ivorianului pe Camp Nou 

Fotbalistul lui Nice, Jean Michael Seri, este foarte aproape de a ajunge pe Camp Nou.

Transferul lui Seri de la echipa franceza Nice la Barcelona ar fi iminenta, sustine presa catalana. Jurnalistii de la El Mundo Deportivo si Sport spun ca Seri a devenit principala tinta a echipei de pe Camp Nou in conditiile in care sansele sa il ia pe Coutinho de la Liverpool scad, iar transferul lui Veratti a cazut definitiv.

Vicecampioana Spaniei este pregatita sa dea 35 de milioane de euro in schimbul ivorianului, iar jurnalistii de la Sport scriu ca mijlocasul pote fi urmatorul Xavi deoarece are capacitatea de a controla mijlocul terenului. Seri a marcat 7 goluri si a dat 9 pase decisive in sezonul trecut din Ligue 1.

In aceasta vara, de ivorian s-au mai interesat si alte cluburi din Europa precum AS Roma, PSG, Arsenal sau Liverpool.