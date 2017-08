"Transferul lui Mbappe se face in urmatoarele zile!" COLOSAL: cati bani da PSG si cum evita sanctiunile pentru incalcarea Fair Play-ului Financiar

11:38 "Transferul lui Mbappe se face in urmatoarele zile"



PSG il va transfera pe Mbappe pana la incheierea perioadei de mercato din aceasta vara, adica 31 august, scrie publicatia franceza Le Parisien, care anunta ca cele doua cluburi, PSG si Monaco, au ajuns deja la o intelegere, pentru 150 de milioane de euro.



In urmatoarea saptamana, PSG va avea ca obiectiv echilibrarea balantei, prin vanzarea unor jucatori cu cota mare, pentru a evita sanctiuni din partea UEFA cu privire la incalcarea FFP (fairplay-ul financiar).



Angel Di Maria, Julian Draxler, Krychowiak, Aurier si Moura ar putea fi vanduti de PSG pana la sfarsitul lunii.



PSG a spart toate recordurile in aceasta vara prin transferul de 222 de milioane de euro al lui Neymar.