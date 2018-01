Transferul incercat de Sumudica in acest weekend. Pentru ce fotbalist negociaza Kayseri

Kayserispor, echipa lui Marius Sumudica, negociaza cu Besiktas, campioana en-titre a Turciei, un imprumut.

Presa turca noteaza ca echipa romanului discuta imprumutul fundasului stanga Orkan Cinar, de la Besiktas.



In varsta de 21 de ani, Orkan Cinar s-a nascut in Germania si a jucat la juniorii lui Wolfsburg, apoi la Greuther Furth. In Turcia, el a jucat la Gaziantepspor, de unde a fost cumparat de Besiktas in vara lui 2017.



Orkan Cinar a jucat un meci si a marcat un gol pentru Besiktas in acest sezon, el fiind rezerva lui Adriano.