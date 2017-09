Transferul anuntat la Barca pentru iarna a picat deja: "Nu plec indiferent cine ma vrea!" Anuntul de ULTIMA ORA de jucator

Ultima saptamana a adus noi speculatii legate de un transfer al lui Jean Michael Seri la Barcelona.

Mijlocasul din Coasta de Fildes, Jean Seri, era anuntat in urma cu cateva zile ca fiind viitorul jucator al Barcelonei incepand luna ianuarie. Jucatorul de 26 de ani a negat insa acest lucru.

"Va spun asta acum, nu exista nicio intrebare legata de o plecare in iarna. Nu voi schimba clubul, indiferent cine ma doreste. Sunt la Nice pana in iunie anul viitor si nu exista nicio dezbatere" a spus Seri pentru L'Equipe.

Mijlocasul a vorbit si despre motivul pentru care nu a ajuns in vara trecuta la Barcelona: "Concluzia mea in acest moment este urmatoarea: transferul nu a avut loc pentru ca nu am fost o prioritate pentru Barca. Acum vreau doar ca lucrurile sa mearga bine, sa fie un sezon mai bun decat cel precedent. Nu pentru ca vreau sa ajung la un club mare precum Barcelona, ci doar pentru ca vreau sa avem un sezon bun" a mai spus Seri.