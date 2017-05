Transfer urias pentru Aubayemang. Francezii anunta ca si-a dat acordul: mutare de 70 de milioane euro + salariu de 14 milioane

Presa franceza anunta ca Pierre Emerick Aubameyang va ajunge la PSG in aceasta vara. Vicecampioana Frantei urmeaza sa plateasca o suma imensa.

Sambata, 3 iunie, 21:45 Finala Champions League: Real Madrid - Juventus, in direct la PRO TV!

Transferul lui Pierre Emerick Aubameyang a fost anuntat in Franta. Potrivit presei din Hexagon, golgheterul gabonez va ajunge in aceasta vara la Paris Saint Germain, in schimbul a 70 de milioane de euro.

Francezii spun ca Aubameyang a fost convins sa semneze cu un salariu urias: 14 milioane euro pe an.

Aubameyang a cucerit titlul de golgheter al Bundesligii in acest sezon, cu 31 de goluri marcate in 32 de partide.

In patru sezoane de Bundesliga, Aubameyang a marcat 85 de goluri. De asemenea, aceasta a mai marcat 11 goluri in Cupa si Supercupa Germaniei, dar si 11 goluri in UCL si 11 in UEL.