2 transferuri URIASE reusite de AC Milan! Bonucci si Biglia au semnat pe 5 sezoane

10:56

Milan i-a transferat pe Bonucci si Biglia!

Leonardo Bonucci's seven years at Juventus:



6 x ???????? Serie A

3 x ???? Coppa Italia

3 x ???? Italian Super Cup

2 x ???? #UCL runner-up pic.twitter.com/IhBJeyYGJg — Champions League (@ChampionsLeague) July 14, 2017

Italienii au cea mai spectaculoasa campanie de transferuri. Acestia au ajuns la un acord si cu Bonucci, de la Juventus, si cu Biglia, de la Lazio, cei doi urmand sa imbrace tricoul rosu-negru in urmatorii 5 ani.Pentru Bonucci, Milan va plati 40 de milioane de euro, in timp ce Biglia va costa cu tot cu bonusuri in jur de 20 milioane de euro!