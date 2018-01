TRANSFER MARKET // Razbunarea de 150 de milioane de euro a lui Guardiola, dupa ce Alexis a ales-o pe United! Ce fotbalist le-a cerut seicilor

Manchester City l-a ratat pe Alexis Sanchez, care a ales rivala din oras, United. Pep le cere acum sefilor o alta "perla".

Guardiola vrea sa faca un transfer "monstruos" la Manchester City. Primul in Premier League si favorit la titlu, Pep a cerut o mutare de peste 150 de milioane de euro, sustin jurnalistii britanici de la Daily Mirror.

Potrivit Mirror, Guardiola si-l doreste pe Eden Hazard, starul belgian al lui Chelsea. Antrenorul vede in Hazard un echivalent al lui Messi si e sigur ca fotbalistul ar fi perfect pentru stilul de joc gandit si implementat de el.

Hazard este bun prieten cu De Bruyne, cei doi jucand impreuna in nationala Belgiei.

Englezii mai scriu ca Hazard ar primi un contract de peste 17.7 milioane euro pe an, plus 3 milioane in bonusuri, la fel ca De Bruyne.

Chelsea l-a luat pe Hazard cu 40 milioane euro in 2012, de la Lille.