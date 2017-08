Stoke, echipa engleza cu cei mai multi castigatori de Champions League :) Islandezul Sigurdsson, transferat azi pentru 50 mil €!!

17:38 Everton a ajuns la un acord cu Swansea pentru transferul islandezului Gylfi Sigurdsson , in schimbul a 50 de milioane de euro, anunta Daily Mail.

17:36 Alexis Sanchez va pleca gratis de la Arsenal vara viitoare - a anuntat astazi Arsene Wenger.



"Arsenal e pregatita sa suporte aceasta lovitura financiara", a spus Wenger.



Contractul lui Sanchez expira in iunie 2018. Jucatorul refuza prelungirea contractului.



Arsenal l-a transferat in 2014 de la Barcelona in schimbul a 42 de milioane de euro.