Transfer comandat de Ronaldo. Cristiano i-a transmis lui Florentino Perez sa cumpere un atacant. Pe cine vrea

Cristiano Ronaldo isi doreste inca un compatriot la Real Madrid si i-a recomandat lui Florentino Perez un varf portughez de doar 21 de ani.

Florentino Perez, presedintele Realului, viseaza la o noua lovitura de rasunet. Seful de pe Bernabeu ar vrea sa intre la negocieri cu Juventus pentru argentinianul Paulo Dybala.

Pretul sudamericanului este, cel putin pentru moment, unul prohibitiv, motiv pentru care sansele de reusita ale mutarii sunt destul de mici.

In aceste conditii, Ronaldo i-a recomandat lui Florentino Perez o alta mutare, scrie El Mundo Deportivo.

Cotidianul spaniol a relatat ca Ronaldo a pus o vorba buna pentru tanarul Andre Silva (21 de ani), de la FC Porto.

Silva a izbutit in 2016 sa patrunda in prima echipa a lui Porto si nu a mai parasit-o. Acesta a marcat, atat pentru formatia lusitana, cat si pentru selectionata tarii sale, 19 goluri in 27 de meciuri.

Andre Silva a punctat de 4 ori in 5 meciuri pentru nationala Portugaliei, jucand si alaturi de Ronaldo.

Chiar daca Porto este un club recunoscut pentru afacerile profitabile pe care le face, este de asteptat ca Andre Silva sa fie totusi mai ieftin decat argentinianul Dybala.

Daca se va orienta catre portughez, Florentino Perez va trebui sa-i convinga pe cei de la Porto sa mai scada din clauza de reziliere pe care i-au fixat-o lui Silva: 60.000.000 euro.