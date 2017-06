Transfer COLOSAL pentru Alexis Sanchez dupa meciul cu Romania! Unde poate sa ajunga dupa partida de la Cluj

Romania intalneste Polonia pe 10 iunie, intr-un meci capital pentru calificarea la Mondial. Meciul cu Chile e pe 13 iunie, la Cluj, in direct la ProTV.

Marti, 13 iunie, 21:00 Romania - Chile, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal!

Jucatorul celor de la Arsenal, Alexis Sanchez, este in fata unui transfer urias. Jucatorul chilian urmeaza sa joace alaturi de echipa nationala la Cluj, in fata Romaniei, pe 13 iunie in direct la ProTV, iar apoi poate ajunge direct la Manchester City!

Conform presei din Chile, Alexis prefera sa ramana in Premier League, desi are o alta oferta importanta de la Bayern Munchen. Cum lui Alexis ii expira contractul vara viitoare iar Arsenal l-ar putea pierde gratis, clubul londonez prefera sa-l vanda in Germania si nu la o rivala din campionat.

Insa Alexis Sanchez refuza sa-si prelungeasca intelegerea cu Arsenal daca nu primeste un salariu de 300.000 de lire pe saptamana si forteaza un transfer la echipa lui Pep Guardiola.