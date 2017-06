Transfer BOMBA pregatit de Real Madrid! Marca a anuntat numele urmatorului GALACTIC! Lovitura uriasa pentru Zidane

Real Madrid isi poate asigura un post pentru multi ani!

Spaniolii de la Marca scriu astazi ca Gianluigi Donnarumma are sanse mari sa ajunga la Real Madrid! Portarul de 18 ani a respins oferta celor de la AC Milan de prelungire a contractului si va deveni liber de contract in iunie 2018.

Astfel, Donnarumma poate discuta cu orice club incepand din iarna insa Mino Raiola deja le-a prezentat optiunea venirii lui Donnarumma celor de la Real. Marca prezinta 4 scenarii pentru tanarul portar despre care Buffon a declarat ca ii va lua locul in urmatorul deceniu in poarta nationalei Italiei.

Prima varianta este ca Donnarumma sa-si duca la sfarsit contractul cu Milan si sa ajunga la Real liber de contract. Milan n-ar primi niciun ban iar aceasta varianta pare cel mai putin probabila. A doua este ca Milan sa-l ameninte pe jucator ca va sta in tribune in urmatorul an, directorul sportiv al Milanului sugerand deja aceasta posibilitate.

Cel mai probabil insa Donnarumma va pleca in aceasta vara de la AC Milan. Cum jucatorul mai are doar un an de contract, suma de transfer nu ar depasi 40 de milioane de euro, suma considerata mica pentru valorea jucatorului si, mai ales, pentru varsta lui. O alta varianta este ca Real Madrid sa ajunga la un acord inca de acum cu Milan iar Donnarumma sa mai ramana un an in Italia, Zidane urmand sa se bazeze si in sezonul viitor pe Keylor Navas si Kiko Casilla.