TRADAREA pe care si-o doresc cei de la Barca! Messi trimite un coechipier la Real Madrid! Ipoteza incredibila

Spaniolii scriu despre un transfer total neasteptat! Un jucator de la Barca este oferit marei rivale!

Visul marelui Cruyff: Ajax intr-o finala europeana dupa 21 de ani! In direct la PRO TV, finala Europa League: Ajax - Manchester United. Miercuri, 24 mai, 21:45 Sambata, 19:00, Special: Dam titlul in Romania! TOT ce se intampla inainte, in timpul si dupa etapa care decide campionatul!

Transferat in urma cu un an de la Valencia pentru 35 de milioane de euro, Andre Gomes nu a reusit sa se impuna in echipa lui Luis Enrique. Mai mult, transferul portughezului a fost unul dintre reprosurile facute de Messi conducerii clubului, conform presei spaniole.

Don Balon scrie ca viitorul lui Andre Gomes ar putea fi chiar la Real Madrid! Conform informatiilor acestora, agentul Jorge Mendes a inceput deja tatonarile cu mai multe cluburi. Iar printre acestea este chiar si Real Madrid!

Barcelona va pierde mult de pe urma plecarii lui Andre Gomes, urmand ca suma de transfer sa fie de aproximativ 25 de milioane de euro.