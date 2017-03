TOP 5 atacanti pe care se vor bate cluburile in vara. Jucatorii care pot trece de 100 milioane euro in 2017

Anglia, Franta si Italia propun in aceasta vara cei mai doriti atacanti pentru marile cluburi ale Europei, cu luni inainte de startul oficial al perioadei de mercato.

Trei atacanti U-23 si un fost varf al Barcei sunt principalii actori care promit sa incinga lupta intre cluburi in perioada de transferuri din vara. Mutarile vor fi tinute in sah, cel mai probabil, de viitorul lui Neymar, superstarul Barcelonei, curtat de Mourinho si Manchester United cu o oferta de 200 milioane de euro, echivalenta cu clauza de reziliere a contractului, dupa cum noteaza chiar Sport Catalunya.

Cei mai tari 5 atacanti ai momentului in Europa

Romelu Lukaku: 23 de ani, 22 de goluri pentru Everton in 30 de partide

Belgianul a anuntat la jumatatea lui martie, pentru Daily Mail, ca vrea sa schimbe echipa, in vara, pentru ca tinta sa este Liga Campionilor. Everton este a saptea in Premier League, la 16 puncte de ultimul loc care asigura prezenta in Liga, iar Chelsea si Manchester United il vor pe atacant. Lukaku mai are doi ani de contract, si-a cautat un loc intr-o echipa de top a Europei si inainte de startul acestui sezon, dar niciun club nu a facut o oferta oficiala, intrucat Everton fixase pretul de vanzare la 75 de milioane de euro.

Alexis Sanchez: 28 ani, 22 de goluri pentru Arsenal in 38 de partide

Dupa cateva aluzii, in mesajele postate chiar de fotbalist pe conturile sale de pe retelele de socializare, agentul lui Sanchez a anuntat public ca Alexis nu se bucura de respectul cuvenit in vestiarul tunarilor. Cu un viitor incert in ceea ce priveste banca lui Arsenal si lipsa trofeelor, in perioada de transferuri se va da o lupta in trei pentru semnatura lui Alexis. Potrivit presei engleze, Bayern Munchen pregateste o oferta de 41 de milioane de euro. De asemenea, The Sun anunta ca PSG ar plati 70 de milioane de euro, iar cel mai important site al suporterilor lui Juventus anunta interesul torinezilor.

Alexandre Lacazette: 25 ani, 29 de goluri pentru Olympique Lyon in 35 de meciuri

Atacantul lui Olympique Lyon are contract valabil pentru inca doi ani. Unul dintre cei mai in forma atacanti din campionatul Frantei, omis inexplicabil din lotul echipei nationale, a inscris 29 de goluri in sezonul 2016/2017. Lacazette este o varianta luata in calcul pentru inlocuirea lui Alexis Sanchez, la Arsenal. Potrivit Daily Mail, Atletico Madrid este interesata de achizitionarea francezului, in cazul in care va scapa de interdictia privind transferurile impusa de FIFA.

Paolo Dybala: 23 ani, 14 goluri pentru Juventus in 32 de partide

Atacantul lui Juventus Torino este anuntat de presa engleza drept o posibila tinta pentru Bracelona, in eventualitatea in care Neymar ar pleca de pe Camp Nou. Jucatorul de 23 de ani a inscris 14 goluri in aceasta stagiune, iar in iarna a fost pe lista celor de la Chelsea si Manchester United.

Kylian Mbappe: 18 ani, 19 goluri pentru AS Monaco in 32 de partide

La 18 ani, francezul Kylian Mbappe este revelatia lui AS Monaco. A contribuit decisiv la eliminarea lui Manchester City din Liga Campionilor si, potrivit jurnalistului italian Gianluca DiMarzio, este principala tinta a lui Jose Mourinho pentru sezonul de transferuri. City a trimis deja doua oferte pentru pustiul-minune, fiind refuzata. Totodata, Real Madrid si Florentino Perez au intrat pe fir, insa galacticii au nevoie de acceptul FIFA pentru a putea transfera din nou fotbalisti.