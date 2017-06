TOP 15 cele mai tari transferuri ale sezonului: de la omul care a fost aproape sa-i fure Gheata de Aur lui Messi pana la "Regele" Ibra

La final de sezon, englezii de la Goal.com au intocmit o lista a celor mai reusite 15 transferuri care ale sezonului 2016/17.

In timp ce multe cluburi isi pregatesc milioanele pentru alte mutari cu care sa ia ochii este imporant ca acestea sa analizeze si reusitele ultimului sezon. Au fost transferurile facute in vara lui 2016 reusite, pe jumatate reusite ori complet esuate?! Publicatia britanica Goal.com a intocmit un top al transferurilor facute pentru sezonul recent incheiat.

15. Bas Dost (de la Wolfsburg la Sporting, 10 milioane euro)

Dost a fost al doilea marcator din topul pentru Gheata de Aur, dupa Messi. Olandezul a marcat 34 de goluri in 31 de meciuri jucate pentru Sporting. Desi echipa din capitala Portugaliei nu a reusit sa castige titlul ori, Dost a fost la inaltime.

14. Djibril Sidibe (Lille > Monaco, 15 milioane de euro)

Sidibe a fost unul dintre oamenii cheie ai apararii lui AS Monaco, echipa care a ajuns pana in semifinalele UEFA Champions League!

13. Naby Keita (RB Salzburg > RB Leipzig, 12.75 milioane euro)

Keita a fost metronomul lui Leipzig, surpriza campionatului german in acest sezon. La doar 22 de ani, mijlocasul din Guinea a marcat 8 goluri si a dat 7 pase decisive in Budesliga.

12. Gonzalo Higuain (Napoli > Juventus, 90 milioane euro)

Cel mai scump transfer din acest top, Higuain si-a justificat fiecare eurocent. Acesta a marcat goluri deosebit de importante pentru Juve, care a cucerit din nou titlul in Serie A si care va juca sambata finala UCL.

11. Sadio Mane (Southampton > Liverpool, 41.2 milioane euro)

Senegalezul lui Liverpool s-a impus repede ca fiind unul dintre cei mai importanti oameni ai formatiei lui Klopp. Acesta a fost implicat in 18 goluri in Premier League in acest sezon, iar Liverpool a suferit vizibil atunci cand el a lipsit.

10. Ousmane Dembele (Rennes > Dortmund, 15 milioane euro)

Cu 6 goluri si 12 pase decisive, Dembele, in varsta de doar 20 de ani, a amintit de perioada in care Gotze facea minuni la Borussia. Mijlocasul a fost unul dintre oamenii cheie ai formatiei care a cucerit Cupa Germaniei in weekend.

9. Victor Wanyama (Southampton > Tottenham, 14.4 milioane euro)

Kenyanul lui Tottenham nu este cel mai tehnic fotbalist, spre deosebire de Delle Alli ori Heung-min Son, insa eficienta sa este una absolut fantastica. Wanyama este omul care cara pianul la Tottenham, insa, pe langa acest lucru, a marcat si 4 goluri, inclusiv in poarta lui Manchester United.

8. Henrikh Mkhitaryan (Dortmund > United, 42 milioane euro)

Armeanul a avut un start mai greoi la Manchester, dar a aratat apoi de ce este capabil, contribuind decisiv la castigarea Europa League. Acesta a marcat 6 goluri in 11 meciuri disputate in UEL.

7. David Luiz (PSG > Chelsea, 35 milioane euro)

Revenirea internationalului brazilian la Chelsea a fost mai intai privita cu retineri, insa acesta a demonstrat ca este un fundas de otel. David Luiz a fost pion de baza pentru campioana Angliei.

6. Miralem Pjanic (Roma > Juventus, 32 milioane euro)

Bosniacul de 27 de ani a marcat 8 goluri pentru Juve, insa nu golurile sale au fost cele mai importante, ci eficienta extraordinara a paselor si modul in care leaga jocul echipei.

5. Edin Dzeko (City > Roma, 11 milioane de euro)

Cu 39 de goluri in toate competitiile, Dzeko si-a scos fiecare eurocent din cele 11 milioane de euro platite de italieni pentru el.

4. Benjamin Mendy (Marseille > Monaco, 13 milioane euro)

La fel ca Djibril Sidibe, pe dreapta, Mendy a fost pion de baza in apararea lui AS Monaco, insa pe partea stanga. Acest a arat terenul si a fost extrem de important pentru echipa lui Jardim in acest sezon.

3. Dani Alves (Barcelona > Juventus, gratis)

La 34 de ani, Dani Alves nu era creditat de multi cu sanse sa mai impresioneze la Juve. Acesta a demonstrat insa contrariul si si-a aratat valoarea de-a lungul sezonului. Dani Alves va juca finala UCL sambata seara.

2. Zlatan Ibrahimovic (PSG > United, gratis)

La 35 de ani, Ibra a marcat 28 de goluri in toate competitiile. Finalul sau de sezon a fost stricat de o accidentare la genunchi.

1. N'Golo Kante (Leicester > Chelsea, 35.8 milioane euro)

Mijlocasul de 26 de ani a fost omul care a controlat nu doar jocul lui Chelsea, dar si titlul in Premier League. Acesta este considerat a fi principalul artizan al succesului lui Chelsea in acest sezon.