TOP 10 transferuri facute in VARA RECORDURILOR, in care fotbalul a luat-o razna! O mutarea de la Swansea la Everton, pe lista

Echipele din Spania pot face transferuri inclusiv astazi, pana la 00:00. Daca acestea nu vor face mutari de peste 50 de milioane de euro, top 10 al celor mai scumpe afaceri din aceasta vara va ramane neschimbat.

Vara lui 2017 a adus trei cele mai spectaculoase mutari facute vreodata in fotbal. Neymar si tinerii Mbappe si Ousmane Dembele au fost implicati in afaceri de peste 150 de milioane de euro fiecare.

Brazilianul Neymar a devenit cel mai scump fotbalist achizitionat de un club, el costand-o pe PSG 222 de milioane de euro, plus inca pe atat in salariu si bonusuri.

Kylian Mbappe a bifat si el o mutare de 180 de milioane de euro in ultima zi de mercato din Franta, fiind cumparat tot de PSG printr-un mic artificiu. Parizienii l-au imprumutat pe Mbappe pe un an, cu obligatia de a plati 180 de milioane in vara lui 2018.

Si Ousmane Dembele a trecut de 100 de milioane. El a fost cumparat de Barcelona de la Dortmund cu o suma ce poate ajunge la 150 milioane. Catalanii au platit o suma initiala de 105 milioane si vor mai achita 45 milioane euro in bonusuri, in functie de performantele jucatorului.



TOP 10 transferuri facute in aceasta vara

1. Neymar - de la Barcelona la PSG pentru 222 milioane euro

2. Kylian Mbappe - de la Monaco la PSG cu imprumut si obligatia de a plati 180 milioane euro

3. Ousmane Dembele - de la Dortmund la Barcelona pentru 105 milioane euro + bonusuri de 45 milioane euro

4. Romelu Lukaku - de la Everton la United pentru 85 milioane euro

5. Alvaro Morata - de la Real Madrid la Chelsea pentru 65 milioane euro

6. Benjamin Mendy - de la Monaco la City pentru 57,5 milioane euro

7. Alexandre Lacazette - de la Lyon la Arsenal pentru 53 milioane euro

8. Kyle Walker - de la Tottenham la City pentru 51 milioane euro

9. Bernardo Silva - de la Monaco la City pentru 50 milioane euro

10. Gylfi Sigurdsson - de la Swansea la Everton pentru 49,4 milioane euro