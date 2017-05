Supermutare confirmata astazi: 25 de milioane de euro pentru un transfer la echipa care a facut spectacol in UCL anul acesta

In direct la PRO TV, finala Europa League: Ajax - Manchester United. Miercuri, 24 mai, 21:45! Finala Cupei Romaniei: sambata, 20:45, in direct la Sport.ro: Astra - FC Voluntari!

Proaspat incoronata campioana a Belgiei, Anderlecht se pregateste sa incaseze o suma foarte mare de bani in schimbul "perlei" sale. Belgienii au acceptat oferta lui AS Monaco pentru tanarul Youri Tielemans, in valoare de 25 de milioane de euro!

Anderlecht a acceptat si oferta lui Manchester United, dar jucatorul a refuzat sa mearga pe Old Trafford, spunand: "Nu vreau sa fiu doar un numar pe o lista, vreau sa joc".

Herman van Holsbeeck, directorul sportiv al lui Anderlecht, a confirmat ca fotbalistul va face vizita medicala miercuri la Monaco.

Tielemans va deveni si cel mai scump jucator vandut de Anderlecht, suma urmand sa se ridice la 25 de milioane euro.

"Youri a vrut neaparat sa mearga la un club al carui antrenor sa isi doreasca cu adevarat sa lucreze cu el", a mai spus seful lui Anderlecht, Van Holsbeeck.

In varsta de doar 20 de ani, Tielemans a marcat 16 goluri pentru Anderlecht in sezonul recent incheiat. Acesta a jucat peste 170 de meciuri pentru formatia bruxeleza.