Sumudica nici nu putea sa viseze la asa ceva: turcii ii aduc jucatori unul dupa altul. O legenda a Galatei e asteptata sa semneze azi

Marius Sumudica are parte de intariri serioase la noua echipa, Kayserispor. Baskanii turci i-au facut pe plac acestuia si i-au cumparat pe Boldrin si Silviu Lung, dar nu numai!

Kayserispor a transferat pana acum 7 jucatori, insa urmeaza si altii. Presa turca, care il citeaza chiar pe seful lui Kayserispor, anunta ca urmatoarele doua tinte sunt asteptate in cursul zilei de astazi sa semneze.

Turcii anunta ca internationalul Sabri Sarioglu, una dintre figurile emblematice ale lui Galatasaray in ultimul deceniu, este asteptat astazi la Kayseri, pentru a semna cu echipa lui Sumudica. In varsta de 32 de ani, Sabri a evoluat pentru Galatasaray in peste 350 de meciuri din 2003 incoace. Acesta a imbracat pana la aceasta varsta tricoul unei singure echipe de club: Galata!

Pe langa Sabri, la Kayseri este asteptat si un fotbalist congolez de profil ofensiv. Yannick Loemba (27 de ani) va sosi de la Oostende, din Belgia. Acesta a jucat in ultimul sezon sub forma de imprumut la OH Leuven.

In alta ordine de idei, Sumudica a facut si primul antrenament la Kayseri ieri.